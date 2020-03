Mais de três mil mortos e 163 mil infetados nos EUA 

JN/Agências Hoje às 08:13 Facebook

A pandemia de Covid-19 já causou três mil mortes nos Estados Unidos, que regista mais de 163 mil casos, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins.

Os Estados Unidos são o país do mundo com o maior número de infetados (163.429), dos quais 3008 morreram. A marca dos dois mil mortos já tinha sido ultrapassada no sábado.

O novo coronavírus já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.