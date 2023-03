Mais de um quarto dos Republicanos aprova ataque ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Mais de um quarto dos Republicanos aprova o ataque ao Capitólio norte-americano de 6 de janeiro de 2021 e mais de metade considera o motim uma forma de discurso político legítimo, segundo uma sondagem divulgada, esta quinta-feira.

O levantamento, feito pelo The Economist/YouGov entre 1500 cidadãos norte-americanos, aponta que 27% dos Republicanos norte-americanos aprovaram em algum grau a invasão do Capitólio por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump, após um comício em que o republicano os incitou a dirigirem-se à sede da democracia norte-americana para tentar travar a contagem de votos das eleições de novembro anterior, que tinha perdido para Joe Biden.

Mais de dois anos depois, a sondagem diz que 54% dos Republicanos consideram que os manifestantes "participavam de um discurso político legítimo". Já entre todos os eleitores ouvidos, esse total foi de 34%.

Entre todos os inquiridos, 19% aprovaram o motim como forma de "interromper os procedimentos do Congresso". A percentagem dos que não aprovaram é de 65%, ficando em 15% os que disseram não ter a certeza.

Questionados sobre a responsabilidade de Trump no ataque, 49% dos Republicanos consideram que tinha alguma, independentemente do grau. Entre todos os eleitores, esse número subiu 68%.

A invasão do Capitólio ocorreu depois do comício do então Presidente Donald Trump, que se dirigiu a milhares de apoiantes em Washington, incentivando-os a lutarem contra a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

Nesse dia, cinco pessoas foram mortas e pelo menos 14 polícias ficaram feridos, acabando um deles por morrer também no dia seguinte, e pelo menos 68 foram detidas.

No total, e após várias investigações, quase 1.000 pessoas foram acusadas de crimes federais relacionados com a invasão do Capitólio. Mais de 500 declararam-se culpados e cerca de 400 foram condenados, com mais de metade a receberem penas de prisão que variam entre os sete dias e os 10 anos.