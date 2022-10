Mais rica que o rei Carlos III, quem é a mulher do primeiro-ministro britânico?

D. J. Hoje às 18:24 Facebook

Sempre discreta, Akshata Murty tentou escapar aos holofotes da imprensa. Filha do multimilionário Narayana Murthy e casada com o agora primeiro-ministro britânico, o interesse pela vida e pelo percurso da indiana de 42 anos atingiu os píncaros. Com uma fortuna avaliada em 730 milhões de libras, qualquer coisa como 841 milhões de euros, a primeira-dama do Reino Unido é mais rica do que a Família Real. Afinal, quem é Akshata Murty?

Quando em abril de 1980 nasceu a primeira filha de Narayana Murthy e Sudha Murty, o casal decidiu que Akshata iria crescer em Hubli, perto de Goa, na Índia, com os avós paternos, para os dois se poderem dedicar às suas carreiras em Mumbai.

"Todos os fins de semana, apanhava o avião para Belgaum [um aeroporto próximo] e depois alugava um carro para Hubli. Era muito caro, mas não podia passar sem a ver", revelou Narayana Murthy, numa carta a Akshata, publicada na compilação "Legacy: Cartas de pais eminentes para as suas filhas", de 2013, citada pelo "The Guardian".

Os pais de Akshata eram engenheiros informáticos, e um ano depois de a filha nascer, lançaram a empresa Infosys, que seria o início de um caminho multimilionário para a família. Hoje em dia, é uma das maiores multinacionais indianas, que cresceu através dos serviços de transformação digital e consultoria. O que valeu a Narayana Murthy a alcunha de "Bill Gates da Índia".

Sem mordomias e televisão em casa

Akshata e o irmão, Rohan, três anos mais novo, acabariam por se mudar para Mumbai para estarem mais perto dos pais, mas isso não significava que a vida deles seria facilitada pelo conforto financeiro. Não havia televisão em casa "para haver tempo para as coisas como estudar, ler, discutir e encontrar amigos", admitiu o empresário indiano no livro.

Todas as noites, entre as 20 e as 22 horas, o tempo era dedicado a "atividades que reuniam a família num ambiente produtivo". Para Akshata e Rohan isso significava trabalhos de casa, enquanto os pais "liam livros de história, literatura, física, matemática e engenharia, ou faziam qualquer trabalho de escritório".

Ainda que o negócio corresse de vento em popa e a conta bancária crescesse de dia para dia, as raízes humildes da família nunca se perderam. Os filhos nunca abandonaram os transportes públicos na hora de irem para a escola e isso foi importante para fazerem boas amizades.

Quando entrou no Ensino Superior, Akshata optou por estudar Francês e Economia na faculdade privada Claremont McKenna College, na Califórnia, Estados Unidos da América. Depois decidiu migrar para o Instituto de Moda, Design e Publicidade de Los Angeles, o que a levou a trabalhar na consultora Deloitte e na Unilever.

Já com 25 anos, Akshata propõe-se para mais um desafio académico, desta vez um MBA em Stanford, também na Califórnia. É aqui que conhece Rishi Sunak, que tinha ganhado a prestigiada bolsa de estudos Fulbright. O casal apaixonou-se e deu o nó numa grandiosa cerimónia de dois dias em Bangalore, ao fim de quatro anos de namoro.

No pós-Stanford juntou-se a uma incubadora de tecnologia, em São Francisco, mas saiu pouco tempo depois para começar a sua própria marca de moda, a Akshata Designs. "Compreendo que haja alguma curiosidade por aquilo que estou a fazer, dadas as conquistas dos meus pais, mas espero que um dia este negócio seja capaz de se manter de pé", disse ao "Times of India" em 2009, quando fundou o negócio. "Esta é a minha paixão e não podia imaginar estar envolvida em mais nada a não ser neste ramo". No entanto, o negócio viria a falir três anos depois.

Ainda que o mundo da Moda não tenha sido aquilo que ambicionava, a fortuna de Akshata Murty não se ressentiu. Juntamente com o marido Rishi Sunak, agora primeiro-ministro britânico, fundou a Catamaran Ventures, em 2013, que investe em startups, "com vista ao crescimento futuro do capital e à distribuição de rendimentos". Sunak passou as suas ações para a esposa pouco antes de entrar no parlamento britânico, em 2020.

A empresária está ligada a pelo menos mais seis outras empresas britânicas: como os restaurantes Jamie Oliver Pizzeria e Jamie"s Italian, detém participações na agência Koru Kids e na cadeira de ginásios Digme Fitness. É diretora da filial britânica da empresa de software fundada pelo irmão e é sócia da cadeira de fast food Wendy"s, na Índia.

Apesar destes investimentos, grande parte da fortuna da multimilionária advém das 0,91% de ações que detém na Infosys. Atualmente a empresa está avaliada em 690 milhões de libras, cerca de 795 milhões de euros. Estas ações valem mais do que a fortuna do rei Carlos III, que segundo a revista Forbes ronda os 505 milhões de euros.

Os novos residentes de Dowing Street possuem pelo menos quatro casas no Reino Unido e na Califórnia, incluindo uma casa com cinco quartos em Kensington, avaliada em quase sete milhões de libras (oito milhões de euros) e uma mansão em North Yorkshire, bem como um apartamento na Old Brompton Road, no oeste de Londres. Têm ainda uma penthouse na praia de Santa Monica, em Los Angeles.

Isenta de impostos

A empresária indiana foi o centro de uma grande polémica, em abril deste ano, por se declarar como não-residente no Reino Unido, conseguindo assim que os rendimentos oriundos de outros países não fossem taxados com os impostos britânicos.

Depois de ser muito criticada pelos milhões que poupou, a esposa de Rishi Sunak, então ministro das Finanças, anunciou que os rendimentos estrangeiros seriam tributados no Reino Unido, onde ela vivia. "Faço isso porque quero, não porque a lei me obriga", afirmou na altura.

O conservador Rishi Sunak denunciou uma "campanha de desprestígio" da oposição trabalhista. "Usar a minha mulher para me atingir é horrível", disse numa entrevista ao "The Sun", naquela que foi a primeira crise que poderia colocar em risco sua meteórica ascensão política.

Aos 42 anos, Rishi Sunak foi eleito líder do Partido Conservador e consequentemente primeiro-ministro. É o mais novo no cargo desde 1783 e é o primeiro chefe de Estado asiático do país, já que tem ascendência indiana.