Mais um caso: australiana oito dias perdida na floresta a beber água de poças

Uma mulher de 38 anos sobreviveu oito dias perdida uma floresta, no nordeste da Austrália, a beber água acumulada em poças. Resgate, que a polícia classifica como milagroso, ocorre dois dias depois de outra australiana ter passado cinco dias numa área remota.

A mulher, identificada como Rickki Mitchell, encontra-se bem e foi levada para um hospital para tratamento de ferimentos ligeiros e arranhões, disse a polícia da região de Queensland.

Foi o proprietário de um terreno na região onde se iniciaram operações de busca que encontrou a mulher, esta quarta-feira de manhã, levando-a até às autoridades, explicou a polícia.

The search for missing woman Rikki Mitchell has concluded after a property-holder returned her to the command post this morning.



https://t.co/FZkyXGd3gs pic.twitter.com/ShwXBRbGeE - Queensland Police (@QldPolice) May 10, 2023

Mitchell foi vista pela última vez, a 2 de maio, perto de uma estrada da cidade de Townsville e, segundo as autoridades, terá caminhado "uma distância considerável" por uma área arborizada com animais selvagens, incluindo cobras, até ser encontrada.

A mulher, que não tinha comida e só levava uma garrafa de um litro de água, sobreviveu a beber água de poças.

"Não tenho certeza se conseguiu encontrar comida durante esse período, quanta água terá conseguido beber e se essa água [das poças] era segura", disse o detetive da polícia de Townsville, Jason Shepherd, em declarações divulgadas pela estação pública ABC.

O resgate, classificado pela polícia como milagroso, ocorre dois dias depois de outra australiana, de 48 anos e com problemas de mobilidade, ter sido encontrada com vida após sobreviver cinco dias, graças a doces e uma garrafa de vinho, numa área arborizada e remota, sem sinal de telemóvel, no estado de Vitória, sudeste da Austrália.