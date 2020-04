Há mais um português candidato a testar vacina contra a Covid-19

Sandra Freitas Hoje às 20:42 Facebook

Depois de Valentin Roque, há mais um português disponível para participar no ensaio clínico da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que vai testar uma possível vacina contra a Covid-19. Jorge Lima, engenheiro de software, natural de Barcelos, foi esta sexta-feira submetido a análises e a questionários para saber se reúne todas as condições.

"Gostava de contribuir de alguma maneira para a resolução desta pandemia. Não havia mais nada que podia fazer para ajudar", justifica Jorge Lima, que emigrou há cinco anos para Oxford.

Por incentivo da namorada -que já teve luz verde para ser cobaia e vai ser vacinada na próxima semana -, o engenheiro de 31 anos decidiu inscrever-se como voluntário.

Esta sexta-feira foi fazer análises ao sangue e à urina, mediram-lhe a tensão e teve de responder a um extenso questionário sobre o historial médico. Ainda assistiu a um vídeo sobre a vacina, os possíveis efeitos secundários dos testes e avisaram-no de que o hospital iria entrar em contactar com o médico de família. "Foram cerca de três horas para tudo", conta ao JN.

Pouco depois destes procedimentos, já fora do hospital, Jorge Lima confessa que recebeu uma chamada de um profissional a dar conta de que notaram "um historial de ligeira ansiedade" que poderá pôr em causa a sua participação como cobaia, mas a resposta oficial sobre se reúne condições para participar no ensaio clínico chegará nos próximos dias.

"Vou ficar desiludido se não puder colaborar, mas ficarei na base de dados para estudos futuros. Esta universidade está sempre a precisar de voluntários", afirma.