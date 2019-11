Hoje às 16:16 Facebook

Nem dois dias depois de um tiroteio ter matado dois jovens numa escola secundária em Los Angeles, EUA, um atirador abriu fogo durante um jogo de futebol norte-americano dentro do recinto de um estabelecimento de ensino na cidade de Pleasantville, em Nova Jérsia. Duas pessoas ficaram feridas. Ainda ninguém foi detido.

O tiroteio ocorreu por volta das 20.30 horas locais durante um jogo entre os Camden Panthers, da Camden High School, e os Pleasantville Greyhounds, a equipa da casa, que perdia por 6-0. O atirador disparou a partir do lado onde se encontravam as bancadas lotadas dos Pleasantville, que esta época ganharam o primeiro título em 43 anos.

As vítimas são uma criança, atingida no pescoço e transportada por via aérea para um hospital pediátrico, e um adulto, ambos do sexo masculino e com "ferimentos graves", informou o procurador Damon Tyner, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP).

As autoridades, que estão a investigar a autoria do ataque e ainda não detiveram ninguém, não identificaram publicamente as vítimas nem libertaram informações detalhadas sobre a sua condição de saúde, adiantando apenas que ambas estavam vivas várias horas depois de terem sido baleadas.

Como do lado de Camden foi divulgado um comunicado a esclarecer que nenhum estudante tinha "ficado ferido" no incidente, pressupõe-se que ambos os feridos pertenceriam à escola secundária de Pleasantville ou seriam externos à comunidade estudantil.

Vários vídeos amadores obtidos pela imprensa local e divulgados na Internet mostram os momentos de pânico vividos por espectadores, jogadores e equipas técnicas que se seguiram ao soar dos pelo menos seis tiros disparados.