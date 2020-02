Hoje às 10:13 Facebook

Qaw'mane Wilson, também conhecido como Young QC, queria ser um rapper famoso a todo o custo. Até a troco da vida da própria mãe. O homem de 30 anos, de Chicago, EUA, encomendou a morte da progenitora e enfrenta agora uma pena de prisão de 99 anos.

Wilson contratou, em 2012, um assassino para matar a mãe, Yolanda Holmes, 45 anos, cabeleireira. Recebeu o dinheiro de um seguro de vida e da herança. Oito meses depois do crime, fez um vídeo no YouTube a exibir um maço de notas.

Na passada sexta-feira, Wilson foi condenado a 99 anos de prisão por homicídio em primeiro grau, noticiou o "Washington Post". As autoridades descobriram que o homem tinha contratado um assassino profissional, Eugene Spencer, por sua vez condenado a 100 anos de prisão.

A maior ambição de Wilson era ser um rapper famoso e rico, tendo criado o nome artístico Young QC. Sempre que podia, mostrava os supostos luxos que a vida de artista lhe permitia. Em fevereiro de 2013, oito meses depois da morte da mãe, publicou um vídeo no YouTube em que aparecia a chegar num Ford Mustang a uma agência bancária, onde iria levantar milhares de dólares da conta. Momentos depois de sair do Chase Bank, em Chicago, Wilson exibiu notas de 100 dólares, atirando-as ao ar, num centro comercial, com os clientes do shopping a apanhá-las. O vídeo tem mais de 650 mil visualizações.

O vídeo foi uma das provas apresentadas contra Wilson no julgamento, em março, quando foi considerado culpado. O júri concluiu que a herança e o seguro de vida da mãe, de um total de 90 mil dólares (cerca de 81.600 euros), incentivaram o homem de 30 anos a encomendar a morte da mulher da progenitora.

"Tudo o que ele [Wilson] queria, a mãe dava: um carro, um emprego. Podemos dizer que era uma criança mimada. Ela deu vida a Qaw'mane e ele decidiu roubar a dela", disse o juiz Stanley Sacks. "Só quero dizer que ninguém a amava mais do que eu. Era tudo o que eu tinha", respondeu Wilson.

De acordo com o jornal "Sun Times", quando foi detido, Wilson admitiu à Polícia que tinha feito o plano para obter o dinheiro, mas que era suposto ser um assalto e não um homicídio.

O assassino disse às autoridades que Wilson lhe ofereceu 3500 dólares (cerca de 3200 euros) pela morte da mãe, mas no final só lhe deu 70 (63 euros). O crime ocorreu em setembro de 2012: Eugene Spencer invadiu o apartamento da mulher no norte de Chicago e apanhou-a de surpresa enquanto ela dormia com o companheiro. O assassino disparou uma arma de fogo e esfaqueou-a. O companheiro da mulher conseguiu expulsar o agressor do apartamento e identificou-o à Polícia.