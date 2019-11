Manifestações nascem nas redes e conquistam as ruas

Ivo Neto Hoje às 14:09 Facebook

São espontâneos, muitas vezes sem rosto, mas galvanizam centenas e, até, milhares de apoiantes. As redes sociais são elementos catalisadores dos principais movimentos de protesto um pouco por todo o Mundo. Do Chile a Hong Kong, passando pelo Irão e Espanha.

Facebook, Twitter, WhatsApp e Telegram são as ferramentas que unem os manifestantes. Ao JN, especialistas em novos média sublinham o papel que as tecnologias têm na organização dos movimentos de contestação, mas afastam-se da ideia de determinismo tecnológico.

No Irão, as autoridades nacionais cortaram o acesso à Internet depois de protestos em várias cidades terem eclodido como resposta ao aumento dos combustíveis em 50%. O bloqueio visa, por um lado, diminuir a capacidade de organização da população através das redes sociais e, por outro, impedir que uma má imagem do país seja passada para o exterior.