Manifestante pró-Trump condenado a oito meses de prisão por ataque ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um manifestante ​​​​​​​pró-Trump foi esta segunda-feira condenado a oito meses de prisão por participar na invasão da câmara do Senado dos Estados Unidos, tornando-se o primeiro condenado pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro.

Paul Allard Hodgkins, do estado da Florida, pediu desculpas e disse que se sentia envergonhado pelas suas ações em janeiro, quando invadiu a câmara do Senado dos EUA com uma bandeira da campanha do ex-presidente republicano Donald Trump.

Discursando de forma calma a partir de um texto preparado, Paul Hodgkins explicou que foi tomado pela euforia nas ruas de Washington, seguindo a multidão até ao Capitólio.

"Se eu soubesse que a manifestação iria complicar-se [...], eu nunca teria ido mais longe do que a Avenida da Pensilvânia. Foi uma decisão insensata da minha parte", disse o arguido em tribunal, citado pela agência de notícias AP.

Inicialmente, os procuradores pediram uma condenação de 18 meses de prisão, referindo que, "como os outros desordeiros, contribuiu para a ameaça coletiva à democracia" ao forçar os congressistas a não reconhecerem vitória eleitoral de Joe Biden, nas eleições de novembro de 2020.

Na sentença, segundo a AP, o juiz Randolph Moss disse que Paul Hodgkins participou num dos piores capítulos da história americana.

"Não foi, em qualquer exagero de imaginação, uma manifestação. Foi um ataque à democracia. Deixou uma mancha que permanecerá em nós e no país por muitos anos", realçou Randolph Moss.

PUB

Como Paul Hodgkins nunca tinha sido acusado por agressão ou danos a propriedade privada, os procuradores salientaram que o condenado merecia alguma benevolência, também por assumir a responsabilidade dos seus atos e confessar culpa.

O advogado de Paul Hodgkins, Patrick N. Leduc, descreveu o seu cliente com um norte-americano que respeita a lei, apesar de viver na zona mais pobre de Tampa (Florida), onde regularmente era voluntário num banco de alimentos.

"É a história de um homem que num dia, durante uma hora, perdeu o rumo, que teve a decisão fatal de seguir a multidão", acrescentou, de acordo com a AP.

Num vídeo datado de 6 de janeiro, Paul Hodgkins aparece, no Senado, com uma camisola da campanha eleitoral de Donald Trump, uma bandeira pendurada ao ombro e óculos junto ao pescoço.

Apoiantes do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, em 6 de janeiro, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos cinco pessoas morreram durante esta invasão, incluindo um agente da Polícia do Capitólio.