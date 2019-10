Mansões, iates e jatos particulares: o que dinheiro "sujo" compra no Reino Unido

Hoje às 17:18 Facebook

Pelo menos 300 biliões de libras (equivalente a 346 mil milhões de euros) em dinheiro sujo circularam no Reino Unido nos últimos 30 anos, segundo uma análise de mais de 400 casos de corrupção e lavagem de dinheiro levada a cabo por um grupo britânico anticorrupção.

O grupo Transparency International UK, organização dedicada a combater a corrupção, revelou os gastos de quem enriqueceu às custas de negócios ou estratégias ilegais. O relatório indica que terão sido compradas 421 mansões de luxo, três super iates, sete jatos privados e um anel de diamantes da Cartier no valor de 1,6 mil milhões de euros. Além disso, o dinheiro investigado serviu também para pagar mensalidades em escolas privadas de luxo, peças de arte à leiloeira Sotheby"s - em que se inclui um quadro de Monet -, um casaco de pele de crocodilo no valor de 57,9 mil euros, e ainda um Bentley Bentayga de 232 mil euros. Sobre este último caso, sabe-se que o carro era conduzido pelo filho de 22 anos do antigo primeiro-ministro da Moldávia, Vlad Filat, entretanto condenado a nove anos de prisão por corrupção e abuso de poder.

Os casos analisados dizem respeito a esquemas de branqueamento ocorridos em 116 países e têm em comum o facto de terem encontrado no Reino Unido as empresas ideais para darem um novo destino ao dinheiro. Os fundos ilícitos passaram por 86 bancos e instituições financeiras, 81 escritórios de advogados, 62 contabilistas e mais de 2200 empresas na Grã-Bretanha e nos seus territórios. E foram identificadas 17 mil empresas de fachada usadas para lavar dinheiro, incluindo 1455 registadas num único escritório, em cima de um bar de vinhos em Birmingham, segundo o "The Guardian".

Entre as várias instituições e credores que aceitaram o dinheiro sujo, incluem-se nomes como Harrods, Sotheby's, Citigroup, Royal Bank of Scotland, e escolas como a Escola de Economia e Ciência Política de Londres e a Escola de Harrow.

"Pela primeira vez, estamos a pôr a tónica na identidade dessas empresas e como é que se envolveram em alguns dos maiores escândalos de corrupção do nosso tempo", disse Duncan Hames, diretor-executivo do grupo, em comunicado ao jornal britânico, destacando que a Transparency não acusou nenhuma dessas empresas de irregularidades.

"O governo e as autoridades têm feito progressos nos últimos anos no sentido de reduzir o número de lugares onde indivíduos corruptos se podem esconder. No entanto, as nossas conclusões confirmam que ainda é demasiado fácil para os criminosos e corruptos procurarem impunidade com a ajuda de negócios britânicos", disse ainda.