Manuel dos Santos Pontes, o português esfaqueado no ataque em Annecy

Emigrante luso, de 72 anos, ficou "gravemente ferido" mas encontra-se "fora de perigo". Comunidade portuguesa está "chocada". Forte aparato policial no parque mantém-se.

Manuel dos Santos Pontes foi apanhado no lugar errado à hora errada. O português, reformado e residente em Annecy, em França, é uma das seis vítimas do ataque que, na quinta-feira, fez estremecer o Le Pâquier, parque de grande dimensão onde, naquele dia, passeava tranquilamente com a mulher. Esfaqueado por duas vezes no pescoço, Manuel foi ainda baleado acidentalmente pela polícia no momento em que tentava fugir do atacante, um cidadão sírio, identificado como Abdalmasih H., que caiu sobre ele. A comunidade portuguesa na cidade está "em choque" perante um ataque pouco usual numa cidade descrita como "pacífica" e "rica".

A curta distância da Rue de la Louvatière, onde reside Manuel Pontes, está a mercearia de produtos portugueses "Souvenirs du Pays", que esta sexta-feira vivia a agitação própria de quem vê a pacata comunidade de emigrantes atingida pela fatalidade.