"Maquilhagem realista". Rússia acusa Ucrânia de usar influencer para encenar ataque

A embaixada da Rússia no Reino Unido acusou a Ucrânia de encenar o ataque à maternidade de Mariupol, garantindo que as notícias são "falsas" e que uma influenciadora foi fotografada com "maquilhagem realista" para encenar ferimentos.

Foi uma das imagens a marcar um dia negro. Depois do bombardeamento a uma maternidade em Mariupol, que matou, segundo as autoridades locais, pelo menos três pessoas, entre elas uma criança, e causou 17 feridos, sobretudo "mulheres e funcionários do estabelecimento", começou a ser partilhada nas redes sociais a fotografia de uma mulher grávida entre os escombros, com vários ferimentos na cabeça.

Agora, a embaixada da Rússia não só negou o ataque a civis, vincando que a maternidade estava a ser ocupada pelo "Batalhão de Azov" - uma milícia ucraniana neonazi, antirrussa e de extrema-direita, como ainda acusou a Ucrânia de usar uma influenciadora com "maquilhagem realista" para encenar ferimentos em civis. "A maternidade já não estava operacional e estava a ser utilizada por tropas ucranianas e radicais. A Rússia alertou o Conselho de Segurança das Nações Unidas há três dias", frisou.

Citando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, a embaixada russa falou ainda da fotografia da mulher grávida, que tem Marianna Podgurskaya como protagonista, uma conhecida influencer e blogger de beleza ucraniana, acusando a Ucrânia de usar uma figura pública e maquilhagem bem realista para encenar os bombardeamentos em civis.

"Assumiu o papel de duas mulheres grávidas e as fotografias foram captadas pelo famoso fotógrafo propagandista" Evgeniy Maloletka em vez de testemunhas ou socorristas. É de facto Marianna Podgurskaya, uma blogger ucraniana grávida. Ela assumiu o papel das duas mulheres grávidas nas fotografias. E as primeiras foram de facto captadas pelo famoso fotógrafo propagandista Evgeniy Maloletka, em vez de socorristas ou testemunhas, como seria de esperar. Ela está a usar maquilhagem muito realista e não podia estar na maternidade na altura do bombardeamento, uma vez que o local já estava ocupado pelo neonazi Batalhão de Azov, que disse aos funcionários para abandonarem o local", acrescentaram.

Entretanto, este sábado, foi anunciado que a influenciadora já foi mãe de uma menina. A bebé foi batizada com nome de Veronika e está bem de saúde, disse o embaixador da Ucrânia Sergiy Kyslytsya, ao Conselho de Segurança da ONU. "Não nos importamos com o que a Rússia diz, é inútil. Ela teve uma menina muito saudável ontem [quinta-feira] à noite, o nome dela é Veronika, aqui está ela com o pai", afirmou.