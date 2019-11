Marcelo e Mattarella defendem posição comum da UE sobre migrações

Inês Lima* Hoje às 13:22 Facebook

Os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Itália, Sergio Mattarella, afirmaram, esta terça-feira, partilhar a mesma visão sobre o projeto europeu e defenderam a importância de uma posição comum da União Europeia sobre migrações.

Os dois chefes de Estado falavam na Sala dos Espelhos do Palácio do Quirinal, em Roma, no final de um encontro realizado durante a visita de Estado do Presidente português a Itália.

"A Europa entra num novo ciclo e nesse novo ciclo Itália e Portugal estão de acordo no essencial: é preciso que a Europa tenha uma posição comum sobre migrações", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "Portugal agradece à Itália a coragem, quase o heroísmo, com que acolheu sozinha esse drama no momento inicial".

Sergio Mattarella afirmou igualmente que existe "uma visão comum" entre os dois países sobre o atual quadro europeu e prometeu que a Itália irá apoiar "de todas as formas" a presidência portuguesa da União Europeia, em 2021.

Quanto às migrações, o Presidente italiano sustentou que "só a União tem a dimensão e possibilidade de afrontar o problema com eficácia" e que nenhum Estado-membro é capaz de o fazer sozinho.

Sobre esta matéria, Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que "Portugal tem testemunhado a sua solidariedade no acolhimento aos migrantes, no apoio à Itália" e se tem empenhado "na procura de soluções que sejam de toda a Europa, mas flexíveis, sensatas, moderadas - como é o caso daquelas recentemente objeto de consenso em Malta".

*agência Lusa