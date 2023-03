Marcelo felicita Jorge Moreira da Silva por nomeação para diretor executivo na ONU

JN/Agências Hoje às 21:57 Facebook

O presidente da Republica felicitou, este sábado, o antigo ministro social-democrata Jorge Moreira da Silva pela nomeação para diretor executivo da UNOPS (Agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projetos) e secretário-geral-adjunto das Nações Unidas.

A decisão desta nomeação de Jorge Moreira da Silva, ex-candidato à liderança do PSD, foi anunciada na quinta-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"O presidente da República felicita calorosamente Jorge Moreira da Silva pela sua nomeação para diretor executivo da UNOPS e subsecretário-geral das Nações Unidas, fazendo votos dos maiores sucessos para esta missão internacional", refere-se numa nota publicada na página da Presidência da República na internet.

Na mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa destaca que "a experiência de Jorge Moreira da Silva em organizações internacionais e o seu persistente empenhamento em causas como o desenvolvimento sustentável e o combate às alterações climáticas são motivo de ser certo que mais um português possa contribuir de forma valiosa para o sucesso da missão das Nações Unidas, designadamente no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

O presidente da República assinala depois que a UNOPS "é uma das maiores agências das Nações Unidas com responsabilidades no âmbito de construção de infraestruturas e pela gestão de projetos nas áreas do desenvolvimento sustentável, da paz e segurança e da ajuda humanitária".

"Esta nomeação foi efetuada pelo secretário-geral das Nações Unidas na sequência de um concurso público internacional", realça-se ainda na nota do chefe de Estado.

Na quinta-feira, o ex-candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva assegurou que nos próximos anos irá estar "totalmente focado" no cargo das Nações Unidas para o qual foi nomeado.

"É com alegria e sentido de responsabilidade que acolho a decisão hoje anunciada pelo secretário-geral das Nações Unidas de me nomear, na sequência de um concurso público internacional, diretor executivo da UNOPS (Agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projetos) e secretário-geral-adjunto das Nações Unidas (Under Secretary-General)", afirmou o antigo vice-presidente do PSD, em comunicado.

Segundo Moreira da Silva, tratou-se de "um processo competitivo", ao qual concorreu individualmente.

"Estarei, nos próximos anos, totalmente focado nesta missão de liderar, no terreno, a construção e a gestão das infraestruturas essenciais ao desenvolvimento sustentável, à segurança e paz, e ao combate às desigualdades e às alterações climáticas", assegurou.

Em abril do ano passado, o antigo dirigente do PSD anunciou a sua demissão das funções de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento, na OCDE, cargo que ocupava desde 2016, para se candidatar à liderança do PSD, cargo que disputou e perdeu para Luís Montenegro, no final de maio.

Jorge Moreira da Silva é professor catedrático convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Professor Convidado no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po) e Senior Advisor da ONG norte-americana Fourth Sector Group. É, igualmente, presidente do think-tank Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS), que fundou em 2011.

Antes de ingressar na OCDE, Moreira da Silva, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica (área de Energia), foi ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia entre 2013 e 2015 e, entre 2003 e 2005, foi secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior e secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, além de deputado e deputado europeu.

O UNOPS é um órgão operacional das Nações Unidas, cujo objetivo é ajudar diferentes parceiros a implementar projetos de ajuda humanitária, desenvolvimento e construção da paz, nos contextos mais complexos do mundo, mediante práticas sustentáveis.