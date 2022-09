Marcelo lamenta morte da Rainha Isabel II

Enzo Santos Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa mensagem de condolências remetida ao Rei Carlos, o sucessor do trono britânico, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte de "Sua Majestade a Rainha Isabel II" em nome do Povo português, e seu próprio. O Presidente da República evocou a monarca como exemplo de "coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público", e fez saber, em declarações à SIC Notícias, que se vai deslocar ao Reino Unido para estar presente no funeral.

"Majestade", inicia Marcelo dirigindo-se ao Rei Carlos, "foi com profunda e sincera consternação e com um imenso pesar que tomei conhecimento do falecimento de Sua Majestade a Rainha Isabel II. Neste momento de luto e de dor, apresento a Vossa Majestade e a toda a Família Real, bem como a todos os Britânicos, em nome do Povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames, transmitindo os meus profundos sentimentos pela perda sofrida", lê-se, na nota publicada no site da presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa relembrou as duas viagens que a monarca realizou a Portugal durante os seus 70 anos de reinado, em 1957 e 1985, que "perdurarão na memória de cada um de nós, com inquestionável carinho e apreço", aponta.

PUB

Realçando a "maior estima e consideração pessoal" que deposita na nota de pesar endereçada ao sucessor da monarca, Marcelo realça os "históricos e inquebrantáveis laços de amizade que unem e continuarão a unir Portugal e o Reino Unido".

A nível pessoal, o Presidente da República aponta a "honra do encontro" que teve com a monarca aquando a sua deslocação a Londres, em 2016.