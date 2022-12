Marcelo presente na tomada de posse de Lula no primeiro dia de 2023

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Dezassete chefes de Estado, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, já confirmaram presença na posse do presidente eleito do Brasil. Lula da Silva tomará posse a 1 de janeiro de 2023 para um mandato com duração até 31 de dezembro de 2026.

A lista dos líderes estrangeiros que já confirmaram presença na posse de Luiz Inácio Lula da Silva foi anunciada pelo embaixador brasileiro Fernando Igreja, em conferência de imprensa, e inclui os Presidentes da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, de Angola, João Lourenço, da Argentina, Alberto Fernández, da Bolívia, Luis Arce, e de Cabo Verde, José Maria Neves.

Também confirmaram presenças os chefes de Estado do Chile, Gabriel Boric , da Colômbia, Gustavo Petro , do Equador, Guillermo Lasso, da Guiana, Irfaan Ali, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, do Paraguai, Mario Abdo Benítez , do Suriname, Chan Santokhi , de Timor-Leste, José Ramos-Horta , do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, do Zimbabué, , Emmerson Mnangagwa, e o rei da Espanha, Felipe VI.

"O Itamaraty continua recebendo confirmações de outros líderes (...) Será a posse com a presença do maior número de chefes de Estado [da história do Brasil]", afirmou Igreja.

O diplomata mencionou ainda que confirmaram presença no evento os ministros das relações Exteriores da Costa Rica, México, Palestina e Turquia.

Questionado, o embaixador brasileiro afirmou que os Estados Unidos ainda não confirmaram quem representará o país na cerimónia de posse de Lula da Silva.

Se este número se confirmar, será a posse de um governante brasileiro com maior número de chefes de Estado estrangeiros presentes.

Para a posse do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em 01 de janeiro de 2019, compareceram os Presidentes de Portugal, Paraguai, Cabo Verde, Honduras, Uruguai, Bolívia e os primeiros-ministros de Israel, Hungria e Marrocos.