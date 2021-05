Carla Soares Hoje às 08:19 Facebook

Margrethe Vestager, comissária europeia, diz ser necessário garantir resiliência e prosperidade para pagar dívida que onera a próxima geração.

O fundo para a recuperação da União Europeia deve ser gasto com muita cautela quando estamos a sobrecarregar a próxima geração, avisa Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia e comissária para a Concorrência e a Transição Digital. Melhorar competências digitais, combater as alterações climáticas e travar abusos dos gigantes da tecnologia são alguns desafios, bem como impedir que empresas com subsídios estatais estrangeiros prejudiquem as europeias.