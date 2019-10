Marido arranca pénis de homem que estava a violar a mulher

Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ucraniano arrancou o pénis de um homem que estava a violar a mulher. Foi detido e acusado de agressão grave.

O homem, de 27 anos, estava a caminho de casa, em Shevchenkovo, na zona leste da Ucrânia, no passado sábado, quando viu um outro homem a atacar a própria mulher, diz o jornal "The Sun".

O casal tinha jantado num restaurante naquela cidade com um grupo de amigos e a mulher saiu dez minutos antes do que o marido. A caminho de casa, o homem ouviu um barulho entre os arbustos e foi quando viu o agressor a apertar o pescoço da mulher enquanto a violava.

Depois de atacar o agressor, cortou-lhe o pénis com um canivete suíço. "Ele perdeu totalmente o controlo das ações", disse, segundo o "New York Post", o advogado do homem. "Ele não percebeu o que estava a fazer", acrescentou.

O homem, "descontrolado", foi a correr até uma aldeia vizinha e pediu a um amigo que o levasse até um posto da polícia, onde se entregou na manhã seguinte.

Está em prisão domiciliária depois de ter sido condenado por agressão física. A pena pode ser agravada e chegar aos oito anos de cadeia.