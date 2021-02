Marido de Isabel II foi hospitalizado

JN Hoje às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Palácio de Buckingham anunciou, esta quarta-feira, o príncipe Filipe, o duque de Edimburgo, de 99 anos, foi hospitalizado ontem, depois de uma indisposição.

No curto comunicado, a admissão no Hospital Edward VII do marido da rainha de Inglaterra, Isabel II, foi considerada como uma "medida de precaução". Deverá ficar internado durante alguns dias.

Filipe, também designado por duque de Edimburgo, retirou-se das funções públicas em 2017 e raramente aparece em público.

Durante a pandemia de covid-19 na Inglaterra, tem estado a viver no Castelo de Windsor, nos arredores a oeste de Londres, acompanhado da rainha, com um grupo restrito de empregados para reduzir o risco de doença.

Há cerca de uma semana foi divulgado que ambos receberam as primeiras doses respetivas vacinas contra a covid-19 em janeiro, juntamente com o restante grupo prioritário de maiores de 85 anos.