Mark Rutte: Eleições deram "enorme voto de confiança"

Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, assumiu-se como vencedor das eleições legislativas antecipadas no país, que afirma terem resultado num "enorme voto de confiança" no seu partido.

Divulgada imediatamente após o fecho das urnas, a sondagem da IPSOS para a televisão NOS deu ao partido de Mark Rutte 35 dos 150 lugares na câmara baixa do parlamento.

Falando à imprensa no Parlamento holandês depois de conhecidas as projeções, Rutte assumiu a vitória. "Observo que o resultado desta eleição é que os eleitores deram ao meu partido um enorme voto de confiança", declarou.

Rutte, de 54 anos, está no poder há mais de uma década, tendo liderado três coligações diferentes, e poderá tornar-se no chefe de governo holandês com maior longevidade, se conseguir negociar uma nova plataforma partidária.

Caso se confirmem as sondagens, Rutte irá reforçar o peso do seu partido, que no anterior parlamento tinha 33 lugares.

Com 27 lugares, o partido D66 (centro-direita) deverá ser o segundo mais votado, enquanto o Partido para a Liberdade (extrema-direita), de Geert Wilders, deverá perder três lugares, ficando com 17.

Apontado por Rutte antes das eleições como potencial parceiro de coligação, o D66, da ex-ministra do Comércio Exterior e da Cooperação para o Desenvolvimento, Sigrid Kaag, terá alcançado o melhor resultado da sua história.

Outro dos potenciais parceiros de Rutta, os democratas-cristãos do CDA, do ministro das Finanças Wopke Hoekstra, terá obtido 14 lugares.

Atualmente, existem 13 partidos com representação parlamentar, prevendo-se que possam entrar dois ou três novos, polarizando ainda mais o parlamento, numa eleição em que concorrem 37 formações de diferentes ideologias.