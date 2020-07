Máscaras durante o exercício? Sapatos à porta? A OMS esclarece

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 17:23 Facebook

Beber álcool, colocar pimentos na sopa ou apanhar sol não ajudam na prevenção da covid-19. A Organização Mundial de Saúde atualiza regularmente uma lista com vários mitos sobre o novo coronavírus.

Não se deve utilizar máscara durante o exercício físico

A máscara pode dificultar a respiração da pessoa que está a treinar, o que não é benéfico para o exercício físico e pode ficar mais húmida, o que diminui a capacidade de proteção. A OMS aconselha a manter a distância física de, pelo menos, um metro e não a usar máscaras nestes momentos.

A probabilidade dos sapatos espalharem o vírus é reduzida

A probabilidade do vírus se propagar e infetar pessoas através dos sapatos é muito reduzida. A OMS aconselha que se deixe o calçado à porta de casa como medida de prevenção, em casos onde haja crianças, por exemplo, a gatinhar.

A covid-19 é causada por um vírus e não uma bactéria

A covid-19 é causada por um vírus da família "Coronaviridae". Posto isto, nenhum antibiíotico pode ser eficaz contra o novo coronavírus.

O uso prolongado de máscara cirúrgica não causa intoxicação de CO2

O uso (correto) prolongado de máscara cirúrgica não causa uma intoxicação de CO2 nem uma insuficiência de oxigénio. A OMS aconselha a trocar a máscara assim que fique húmida.

Beber álcool não protege contra a covid-19

Beber álcool em demasia não protege as pessoas contra a covid-19 e pode causar outros problemas de saúde graves.

Termómetros não detetam a covid-19

O termómetro é utilizado para medir a febre, o que pode ser útil para detetar se a pessoa tem uma temperatura mais elevada que o normal, o que pode ser um sintoma da covid-19. No entanto, um termómetro não consegue detetar se uma pessoa está ou não infetada com o vírus.

Pimentos na sopa não previnem ou curam a covid-19

Comer pimentos com a sopa ou com qualquer refeição não previne ou cura a covid-19. A OMS aconselha uma dieta equilibrada para manter uns bons níveis de saúde gerais.

Moscas não transmitem a covid-19

Até à data não há evidências que moscas e mosquitos transmitam o novo coronavírus. A OMS informa que o vírus é transmitido através de gotículas, que se espalham quando alguém tosse, espirra ou fala. Tocar numa superfície contamidada e depois tocar na boca, olhos ou nariz também infeta uma pessoa.

Borrifar lixívia ou desinfetante no corpo não protege contra a covid-19

Tanto a lixívia como outros desinfetantes são venenosos em caso de ingestão e podem causar danos à pele e aos olhos.

Beber ethanol, methanol ou lixívia não previne a covid-19

Estes produtos podem ser utilizados para desinfetar superfícies, no entanto, podem causar a morte em caso de ingestão.

As redes 5G não propagam a covid-19

Os vírus no geral não são transportados por redes telefónicas ou por radiações. Novamente, a OMS explica que a covid-19 se propaga através das gotículas espalhadas quando alguém tosse, espirra ou fala.

Exposição solar não protege contra a covid-19

A exposição solar ou a temperaturas superiores a 25º não protege contra o vírus. As condições metereológicas em nada influenciam a prevenção ao novo coronavírus.

Secadores das mãos não eliminam o novo coronavírus

Os secadores das mãos não eliminam a covid-19. Para esse efeito é necessário lavar as mãos com uma substância à base de álcool ou com água e sabão.

Lâmpadas ultra-violeta não desinfetam as mãos

Os raios ultra-violeta não desinfentam as mãos e podem causar danos à pele e aos olhos.

Vacina da pneumonia não protege contra a covid-19

Não há, de momento, nenhuma vacina que proteja ou cure a covid-19. Sendo um vírus novo, é necessário que tenha a sua própria vacina.

Lavar o nariz com soro fisiológico não previne a contração da covid-19

Não há nenhuma evidência que explique que lavar o nariz com soro fisiológico proteja as pessoas de contrair a covid-19.

Ingerir alho não protege contra a covid-19

Não há nenhuma prova que ingerir alho proteja as pessoas contra a covid-19.