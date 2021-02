Máscaras podem ser dispensadas no verão e voltar no outono, mesmo com vacina

JMS Hoje às 14:24 Facebook

As máscaras podem vir a ser descartadas no verão, pelo menos em Inglaterra. Mas devem regressar no inverno, mesmo com uma população vacinada.

Os habitantes do Reino Unido podem não ter de usar máscaras durante os meses de verão. Uma proteção contra a covid-19 que deve voltar a ser necessário no outono e no inverno, defende Jenny Harries, médica da equipa de combate à pandemia do Reino Unido.

Os meses mais quentes do verão são "um período geralmente muito mais seguro, com menos necessidade de intervenções" na socialização, que pode dispensar o uso da máscara, argumentou Jenny Harries numa reunião em Downing Street, uma residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"É bem possível que durante os meses de verão, como anunciar no ano passado, quando vemos o número de novos casos a cair, não precisemos de usar máscaras o tempo todo", disse Jenny Harries, ressalvando que estas não podem ser descartadas a longo prazo.

"À medida que entramos no outono, quando chega o inverno e passamos mais tempo dentro de casa, podemos estar sujeitos ao perigo", acrescentou a médica.

Já no início desta semana, o principal conselheiro científico do governo britânico, Patrick Vallance, alertou que as máscaras podem ser necessárias em certas situações no próximo inverno, mesmo depois de todos os adultos do Reino Unido terem sido vacinados.

Durante o "briefing", Harries argumentou, ainda, que as crianças devem evitar abraçar os avós, mesmo que tenham tomado a vacina da covid-19, "até que haja certezas do impacto da vacinação".