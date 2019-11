Massachusetts é primeiro estado norte-americano a proibir tabaco aromatizado

Hoje às 00:06 Facebook

Massachusetts tornou-se esta quarta-feira no primeiro estado norte-americano a proibir tabaco e produtos de vapor de nicotina aromatizados, incluindo cigarros de mentol, após o governador republicado Charlie Baker ter promulgado uma lei para o efeito.

Esta nova lei tem como objetivo reduzir o consumo de tabaco com aromas pelos jovens e também combater a onda de doenças e mortas relacionadas com cigarros eletrónicos e a vapor.

Os grupos antitabagistas aplaudiram a iniciativa, que restringe a venda e consumo de produtos de vapor com sabor com efeitos imediatos, tendo o mesmo efeito para os cigarros de mentol, se bem que neste último caso será a partir de 1 de junho do próximo ano.

Nos últimos meses, Massachusetts e outros estados, como Michigan, Montana, Nova Iorque, Oregon, Rhode Island, Utah e Washington proibiram ou restringiram a venda de produtos a vapor.

Mas Massachusetts é agora o primeiro com uma proibição ampla e permanente de todos os produtos com sabor de tabaco e nicotina.