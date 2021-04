Mauro vai deixar a ilha onde morou sozinho durante 32 anos  

Rafaela Pereira Hoje às 17:16 Facebook

O italiano Mauro Morandi, de 81 anos, terá de sair da ilha Budelli, no norte da Sardenha, onde se isolou há mais de 30 anos, após ter sido pressionado pelas autoridades locais. Há mais de três décadas que o homem era a única pessoa a viver na pequena ilha.

"Vou partir com a esperança de que no futuro a Budelli esteja protegida como eu a protegi por 32 anos", pode ler-se na conta de Facebook de Morandi, conhecido como o "Robinson Crusoé italiano".

Em 2018, numa entrevista à BBC, o antigo professor de educação física confessou ter sido sempre "um pouco rebelde". Ao viver anos na cidade, no centro de Itália, e ficar farto de "várias coisas na sociedade: consumismo e a situação política em Itália", escolheu mudar-se para uma "ilha deserta na Polinésia, longe da civilização". "Queria começar uma vida perto da natureza", afirmou.

Mau Morandi Foto: DR

Contudo, após embarcar na sua viagem pelo mar, o barco em que viajava com destino ao Pacífico avariou e acabou por ir parar a Budelli. Nessa mesma altura, o guardião da ilha estava perto de se reformar e Morandi ofereceu-se para ficar com o cargo.

No ano passado, o italiano começou a ser pressionado para deixar a ilha, enfrentando até uma ameaça de despejo, mas mais de 70 mil pessoas assinaram uma petição que apelava à sua permanência.

No entanto, o cenário voltou a suceder-se. No domingo, Mauro Morandi anunciou, nas redes sociais, a decisão de abandonar a ilha. "Desisti da luta", revelou numa entrevista ao jornal britânico "The Guardian". "Depois de 32 anos aqui fico muito triste por partir. Disseram-me que têm de fazer obras e parece que desta vez é mesmo a sério", acrescentou. Segundo a publicação, as autoridades responsáveis pelo parque nacional em que a região está inserida alegam que o homem fez alterações na ilha sem autorização.

Quando questionado sobre o local para o qual se irá mudar, Morandi revelou que será um pequeno apartamento na ilha de La Maddalena, a maior do arquipélago, e que a sua vida "não vai mudar muito". "Ainda vou ver o mar", assegurou.