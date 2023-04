Médica conceituada ajudou amante assassino a fugir da prisão na África do Sul

AFP Hoje às 15:32 Facebook

Um conhecida médica da África do Sul, proprietária de uma clínica de dermatologia e estética no sofisticado bairro de Sandton, em Joanesburgo, chocou o país ao ajudar o amante, um assassino condenado, a escapar da prisão.

Nandipha Magudumana foi presente, na segunda-feira, a tribunal, em Bloemfontein, enfrentando acusações de vários crimes, nomeadamente homicídio, profanação de cadáver e burla, após ter sido detida, juntamente com o companheiro, Thabo Bester, na Tanzânia.

Durante a audiência, a médica, de 34 anos, pediu a libertação sob fiança, mas não se pronunciou sobre o caso, que fez manchetes em todo o país. Bester fugiu da cadeia depois de encenar a própria morte, deixando um cadáver carbonizado na cela.

O episódio gerou debate quanto às falhas de segurança da unidade prisional e à participação dos funcionários na fuga. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou estar "perturbado" com o caso.

A médica sul-africana era muito ativa nas redes sociais, exibindo um seu estilo de vida luxuoso, com férias em resorts de cinco estrelas.

Amantes em fuga

Condenado a prisão perpétua em 2012, Thabo Bester, conhecido como "violador do Facebook", atraía as vítimas através desta rede social para roubá-las e violá-las. Chegou a matar pelo menos uma delas. Há um ano fugiu da prisão, mas a polícia só o confirmou no mês passado. Em maio de 2022, o cadáver de um homem carbonizado foi encontrado na cela de Bester, levando as autoridades a acreditar que o recluso ter-se-ia matado.

Entretanto, um exame de ADN revelou que o corpo pertencia a outra pessoa, de identidade ainda desconhecida. O caso de Bester voltou à esfera pública em outubro de 2022, altura em que uma organização de jornalistas de investigação, a GroundUp, levantou questões quanto à sua morte.

A polícia sul-africana começou, então, a procurá-lo. Bester e Magudumana foram detidos no início de abril, em Arusha, uma cidade da Tanzânia, quando possivelmente se dirigiam para a fronteira com o Quénia.

Mais quatro pessoas foram detidas por terem sido cúmplices do plano de fuga, incluindo o pai da médica.