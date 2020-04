Médica perde a guarda da filha por causa do coronavírus

Marta Neves Ontem às 23:25 Facebook

Theresa Greene trabalha em hospital de Miami, EUA, e está na linha da frente no cuidado aos doentes da pandemia. Por causa disso, perdeu a guarda da filha.

Uma médica do serviço de Urgência em Miami perdeu temporariamente a guarda da filha, de quatro anos, por estar no hospital a tratar de doentes com o novo coranavírus. À CNN, Theresa Greene apelou para que não fosse concedida a guarda total da menina ao ex-marido.

"Acho que não é justo, é cruel pedirem-me para escolher entre a minha filha e o juramento que fiz como médica", disse Greene. "Não vou abandonar a minha equipa no trabalho, nem os doentes que, cada vez mais, me procuram para salvar as suas vidas nas próximas semanas, mas é uma tortura", frisou.

A médica e o ex-marido estão divorciados há quase dois anos e dividem a guarda da criança. Na semana passada, o juiz decidiu que a menina deveria ficar com o pai para limitar o risco de exposição ao coronavírus.

Theresa Greene disse à CNN que sentia que a decisão a discriminava como mãe divorciada."Se fosse casada, teria a oportunidade de ir para casa para junto da minha filha, e ninguém poderia dizer-me que não deveria fazer isso", acrescentou.

Numa declaração enviada pelo advogado, o ex-marido de Theresa, Eric Greene, fez saber que "tem o maior respeito"pelo compromisso assumido pela profissional de saúde, "pelo seu trabalho crítico durante esta pandemia". A médica contou também que a menina não entende o que está a acontecer, ainda que "saiba que a mãe está triste". "Quero que ela cresça e se orgulhe de mim, cumprindo o juramento que fiz quando entrei em Medicina, mas também sei que ela precisa de mim agora", disse ela.

Theresa Greene disse, inconsolada, que não sabe quando voltará a ver a filha, porque não há como saber quando a pandemia terminará.