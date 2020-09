Alterou prescrições de óculos para prejudicar colega de trabalho

JN Hoje às 12:04 Facebook

Um optometrista australiano foi suspenso por adulterar prescrições de óculos para prejudicar uma colega. Um tribunal em Adelaide concluiu que Ashok Bhoola alterou 410 prescrições, muitas das quais já foram devolvidas.

O Tribunal Civil e Administrativo da Austrália do Sul não forneceu um motivo claro para a ação do homem. Mas as alterações levaram a colega a acreditar que havia cometido erros básicos, diz a BBC.

As prescrições, emitidas inicialmente pela colega, foram alteradas nos anos de 2015 e 2016. Na época, a mulher e Bhoola trabalhavam numa clínica Specsavers no subúrbio de West Lakes, na cidade de Adelaide.

Mais de 300 pares de óculos feitos com as prescrições foram considerados defeituosos e 96 foram devolvidos pelos clientes, revelou o tribunal.

"Descobrimos que o arguido agiu deliberadamente sem justificação clínica e contrário aos interesses dos pacientes", lê-se no documento do julgamento.

Quando as prescrições erradas foram apontadas à mulher, ela "sofreu uma perda significativa de confiança", acrescentou o tribunal. Mas ela manteve os registos e uma investigação da Specsavers concluiu que o login de Bhoola tinha sido usado para fazer as alterações.

O médico negou qualquer envolvimento. O tribunal suspendeu as suas funções como optometrista por um ano.