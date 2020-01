Médico que acompanhou doente é o sexto caso de Coronavírus em França

JN Hoje às 19:10 Facebook

Foi confirmado, esta quinta-feira, o sexto caso de Coronavírus em França. Trata-se de um médico que acompanhou um doente.

Jérôme Salomon, diretor geral de saúde de França, anunciou, de acordo com o que escreve o jornal "Le Figaro", o sexto caso do vírus naquele país. "O homem estava em contacto com um paciente que, mais tarde, se confirmou ser positivo", explicou. O médico foi colocado em isolamento, estando internado num hospital em Paris.

França é um dos países mais afetados pelo vírus. São já seis casos confirmados, sendo que dois pacientes estão nos cuidados intensivos.

O novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei (centro da China), no fim do ano.

O mais recente balanço das autoridades chinesas dá conta de 170 mortos, todos verificados na China, e mais de 7.700 pessoas infetadas.

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França (primeiro país europeu a detetar casos), Finlândia, Índia, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.

Vários países acionaram nos últimos dias planos para retirar os respetivos cidadãos que tivessem manifestado vontade de sair do território chinês.