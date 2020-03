Médicos e profissionais de saúde italianos terão de fazer testes de despistagem

Sandra Ferreira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica italianos que estiveram em contacto com doentes contagiados pela Covid-19 vão ter de testar para o coronavírus.

Os testes, assim como o equipamento de proteção individual eram reclamados pelos profissionais de saúde, que contam com mais de seis mil contagiados pelo novo coronavírus. Segundo a Federação das Ordens dos Médicos Cirurgiões e Dentistas, o vírus já matou 66 médicos, desde o passado dia 11 de março.

A medida do Ministro da Saúde, Roberto Speranza consta de uma circular envida esta terça-feira a todas as administrações hospitalares de todas as regiões.

"Todo o pessoal médico que contacta com doentes infetados pelo coronavírus e todo o pessoal que contacta com médicos e enfermeiros deve ser submetido ao teste de despistagem ", lê-se na circular a que o jornal italiano "Corriere della Sera" teve acesso.