Medo de assassino em série paralisa comunidade hispânica da Califórnia

Seis homicídios e uma tentativa de homicídio em Stockton e Oakland, a maioria dos quais a vitimar latinos, deixaram em alerta as duas cidades da Califórnia, EUA. O atirador está em fuga.

As autoridades californianas confirmaram, no início deste mês, que um só homem, ainda por identificar, terá sido o responsável por disparar à queima-roupa contra seis pessoas na cidade de Stockton e uma sétima em Oakland, desde abril de 2021. Seis das vítimas morreram, uma sobreviveu.

Testes balísticos e imagens de videovigilância fazem acreditar que os homicídios, ocorridos num raio de 112 quilómetros, estejam relacionados uns com os outros, com Stanley McFadden, chefe da Polícia local, a considerar que o atirador está "orientado para uma missão". Embora o móbil não esteja ainda claro, cinco das sete vítimas foram homens hispânicos com idades entre os 21 e os 54 anos, o que deixou a comunidade em alerta.

"Isto não me deixa dormir à noite e faz com que alguns dos moradores, especialmente da nossa comunidade hispânica, fiquem um pouco perturbados e inquietos", relatou, citada pelo "The Guardian", Kimberly Warmsley, que trabalha na Autarquia de Stockton, cidade cujo lado sul é predominantemente hispânico. "O cenário é bastante crítico. As pessoas estão com medo, como é normal."

Cinco hispânicos entre as vítimas

A primeira vítima conhecida foi Juan Vasquez Serrano, hispânico, 40 anos, morto a tiro durante a madrugada de 10 de abril de 2021, em Oakland. Seis dias depois, uma sem-abrigo, de 46 anos, foi baleada várias vezes em Stockton, por um homem de cerca de 1,80 metros de altura, que usava uma máscara preta da covid-19 a tapar parte da cara, uma camisola de carapuço e calças escuras, viria mais tarde a relatar às autoridades. É, até agora, a única sobrevivente conhecida, bem como a única pessoa negra e vítima mulher do presumível assassino em série.

Por volta da meia-noite do dia 8 de julho, Paul Yaw, também sem-abrigo e única vítima branca da lista recolhida pelas autoridades, foi morto a tiro num parque perto de Kermit Lane, também em Stockton. Desde então, morreram dois hispânicos em cada um dos meses seguintes: Salvador Debudey, 43 anos, e Jonathan Hernandez Rodriguez, 21, em agosto; Juan Cruz, 52, e Lawrence Lopez, em setembro.

De acordo com a imprensa local, embora a arma usada nos ataques tenha sido a mesma, a possibilidade de haver vários atiradores não foi totalmente descartada. No entanto, as imagens de videovigilância divulgadas pelas autoridades mostram um único homem, que é, neste momento, o único suspeito dos homicídios.

A Polícia de Stockton, que divulgou imagens de videovigilância que mostram o suspeito, anunciou, entretanto, uma recompensa de 125 mil dólares (o equivalente a cerca de 128 mil euros) a quem partilhar alguma informação que leve à detenção do indivíduo.