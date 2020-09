Megaoperação para capturar homem que atacou Guardia Civil em Cádis

JN/Agências Hoje às 10:56 Facebook

Mais de 200 agentes da Guardia Civil espanhola estão envolvidos na operação de captura de um homem que disparou contra três polícias numa plantação de marijuana na Serra de Cádis, Andaluzia, sul de Espanha.

Na quarta-feira, uma patrulha da Guardia Civil foi atacada por dois homens armadas na zona de Coto de Bornos, Serra de Cádis, na altura em que investigava a presença de plantações de marijuana.

Um dos atacantes já foi identificado pelo que "se pode verificar mais uma detenção em breve", de acordo com a última nota de imprensa da Guardia Civil.

Um outro suspeito foi detido durante a madrugada.

Os agentes foram atacados na zona de El Tarajal, no limite do município de Bornos, na altura em que tentavam localizar as plantações ilegais.

Quando a plantação foi detetada os agentes da Guardia Civil foram "surpreendidos por dois indivíduos" que estavam escondidos no área de cultivo e que "realizavam operações de vigilância".

Fontes ligadas ao processo disseram à agencia espanhola EFE que na época do ano em que as plantas estão grandes e se aproxima o tempo da colheita, os grupos de traficantes de droga organizam vigilância com homens armados para evitarem roubos por parte de outros narcotraficantes.

No comunicado divulgado esta sexta-feira, a Guardia Civil explica que os agentes iam "à paisana mas identificaram-se".

Mesmo assim os homens dispararam com espingardas de caça causando ferimentos em três agentes.

Após a troca de tiros, a Guardia Civil enviou para o local 200 agentes e meios aéreos para capturarem os atacantes.

O homem que foi detido de madrugada é acusado de tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo, atentado contra forças da ordem e cultivo de marijuana.

No sul da Andaluzia, nomeadamente no Campo de Gibraltar, província de Cádis, tem-se verificado no último ano um incremento de atividades ilegais ligadas ao tráfico de estupefacientes.