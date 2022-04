JN/Agências Hoje às 18:13 Facebook

O meio-irmão do rei da Jordânia renunciou ao título de príncipe, um ano depois de uma disputa palaciana o ter colocado em prisão domiciliária.

O príncipe Hamzah divulgou a carta de renúncia na sua conta oficial no Twitter, dizendo que desistiu do seu título porque os seus valores "não estão alinhados com as abordagens, tendências e métodos modernos" das instituições jordanas.

O rei Abdullah II e Hamzah são ambos filhos do rei Hussein, que governou a Jordânia por quase meio século, até à sua morte em 1999.

Abdullah nomeou Hamzah como príncipe herdeiro após a sua sucessão, mas destituiu-o do título em 2004.

O irmão do rei foi acusado no ano passado de envolvimento numa trama para desestabilizar o reino e foi colocado em prisão domiciliar em abril de 2021.

Na altura, Hamzah negou as acusações, dizendo que estava a ser punido por se manifestar contra a corrupção oficial.

O príncipe pediu desculpas no mês passado pelo seu papel na suposta trama, disse o Palácio Real.