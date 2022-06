Mélenchon e Macron lado a lado nas primeiras estimativas das legislativas

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

As primeiras estimativas da primeira volta das eleições legislativas em França dão a coligação de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon e o partido de Emmanuel Macron com cerca de 25% dos votos, com muitos duelos na segunda volta.

Entre as estimativas feitas com os primeiros resultados saídos das mesas de voto que fecharam às 18 horas, já que nas grandes cidades fecharam às 20 horas (19 horas em Lisboa), os gabinetes de estudos apontam para uma igualdade na primeira volta das eleições legislativas, com cerca de 25% de votos, uma perda para o partido de Emmanuel Macron que em 2017 teve 28% na primeira volta.

Estes 25% correspondem a cerca de 265 lugares na Assembleia Nacional francesa, sendo que a maioria absoluta se consegue a partir de 289.

A coligação Nova União Popular Ecologista e Social (Nupes) de Mélenchon, que agrupa a França Insubmissa, os ecologistas, os comunistas e os socialistas, fazem um resultado parecido ao de 2017, quando concorreram todos separados.

Um número recorde desta noite é abstenção, com a taxa de participação às 17:00 de 39,42%. As estimativas dos gabinetes de sondagens apontam para uma abstenção entre os 52% a 53%.

A União Nacional de Marine Le Pen poderá ser a terceira força política podendo chegar aos 20%, com Os Republicanos, maior partido da direita, podem fazer entre 08 a 11%, também menos do que em 2017. O Reconquista de Éric Zemmour deve ficar-se por 4% a nível nacional.

De forma a vencer na primeira volta, o vencedor tem de reunir 50% dos votos que representem pelo menos 25% dos eleitores inscritos. Quando isto não acontece, passam à segunda volta, que se realiza no dia 19 de junho, todos os candidatos que tenham obtido votos equivalentes a mais de 12,5% dos inscritos ou os dois candidatos mais votados.

Assim, os resultados desta noite não vão definir completamente a configuração da Assembleia Nacional nos próximos cinco anos, já que tudo se joga na segunda volta das eleições legislativas, em 19 de junho.