Meloni diz que Ucrânia e Polónia podem contar com Itália

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse, esta segunda-feira, na cidade de polaca de Varsóvia, que a Ucrânia e a Polónia sabem que podem contar com a Itália.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou, numa declaração conjunta que na reunião de hoje os dois líderes discutiram o fornecimento adicional de armas à Ucrânia "para restaurar a paz o mais rápido possível, a estabilidade e o curso normal dos acontecimentos".

Morawiecki realçou que a Polónia e a Itália partilham uma posição idêntica em relação à guerra na Ucrânia e ambos entendem que uma vitória ucraniana sobre a Rússia é crucial para a segurança europeia.

PUB

Durante o encontro, os dois líderes também abordaram questões relacionadas com a cooperação bilateral, com o apoio à Ucrânia por parte da União Europeia (UE) e a segurança internacional.

Meloni - cujo partido, os Irmãos de Itália, pertence, tal como Lei e Justiça, formação de Morawiecki, ao grupo de centro-direita dos conservadores e reformistas europeus no Parlamento Europeu - sublinhou que ambos aspiram a que a Europa seja "um gigante político e não burocrático".

Meloni, que também se encontrará hoje com o presidente polaco Andrzej Duda, também já se tinha encontrado com Morawiecki em Bruxelas durante o Conselho Europeu deste mês.

O porta-voz do governo polaco, Piotr Müller, explicou hoje que a viagem de Meloni faz parte de uma ofensiva diplomática de Varsóvia centrada no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia para reforçar o apoio a Kiev.

Assim, Morawiecki reuniu-se, no passado fim de semana, na Conferência de Segurança de Munique com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Esta quarta-feira, o primeiro-ministro polaco recebe o seu homólogo checo, Petr Fiala, enquanto na quinta-feira visita a colega dinamarquesa, Mette Frederiksen, em Copenhaga.

Além disso, na terça-feira começa o programa oficial da segunda visita à Polónia do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no espaço de 12 meses, no âmbito da qual fará um discurso à nação polaca e se reunirá com os dirigentes dos países do lado oriental da NATO.