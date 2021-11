Membros do QAnon reúnem-se em Dallas à espera de "revelação" de John F. Kennedy, Jr.

JN/Agências Hoje às 22:11 Facebook

Centenas de seguidores das teorias da conspiração QAnon reuniram-se, esta terça-feira, no centro de Dallas, nos EUA, esperando que John F. Kennedy, Jr., que morreu num acidente de avião em 1999, reaparecesse.

Segundo o "Dallas Morning News", várias centenas de seguidores do QAnon juntaram-se na Dealey Plaza, onde o pai de John F. Kennedy, Jr., o presidente John F. Kennedy, foi assassinado em 22 de novembro de 1963. De acordo com as publicações da QAnon, citadas pelos meios de comunicação, John F. Kennedy, Jr. sairia do esconderijo às 12.29 horas da terça-feira e isso levaria à reintegração do favorito da QAnon, Donald Trump, como presidente.

A hora marcada chegou e passou e o filho do falecido presidente nunca apareceu.

John F. Kennedy, Jr. morreu em 16 de julho de 1999, aos 38 anos, juntamente com a mulher e a cunhada, na queda de um avião particular para Martha's Vineyard, Massachusetts.

O QAnon é um movimento online com um líder anónimo. Alguns dos apoiantes acreditam que é John F. Kennedy, Jr. e que fingiu a sua própria morte.