Menina britânica de dois anos morre afogada em piscina no Algarve

Uma menina de dois anos, de nacionalidade britânica, morreu afogada numa piscina privada no Algarve.

O acidente aconteceu ao final do dia de quarta-feira, numa moradia em Tunes, no concelho de Silves, onde a criança vivia com a família, confirmou ao JN fonte da GNR de Faro. O pai da menina encontrou-a caída na piscina quando chegou a casa e levou-a de imediato para um centro de saúde em Albufeira, onde o óbito acabou por ser declarado.

A Guarda foi chamada ao local antes das 20 horas, via 112, para registar a ocorrência. "Foi um trágico acidente", descreveu a fonte.

A GNR de Faro começou, no ano passado, o projeto "Piscina Segura", que visa promover a segurança das crianças, com a recomendação de medidas de autopromoção, face a um "vazio legal" que existe para quem tem piscinas em casa e que "deixa para trás as questões de segurança". Um trabalho que é feito também pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), que, entre outros serviços que presta, dá recomendações práticas e importantes no que diz respeito, por exemplo, à colocação de uma vedação em torno das piscinas.