Menina de dez anos morta por soldados russos bêbedos

Militares russos mataram a tiro uma menina de dez anos que estava em casa, nos arredores de Kiev. Depois de ver bloqueado o acesso a cemitério, a família teve de enterrar o corpo no quintal.

Anastasia Soluk, 10 anos, foi assassinada a tiro por soldados russos, numa aldeia na localidade de Shybene, nos arredores de Kiev, na Ucrânia, no dia 28 de fevereiro. De acordo com o "The Times", que falou com uma prima de "Nastya", como era conhecida a menina, os militares estariam alcoolizados e começaram "a disparar para todo o lado" depois de um rapaz ucraniano ter efetuado um disparo para o ar.

"Os russos roubaram todas as lojas e beberam muito álcool. Depois, já bêbedos, começaram a disparar. Diz-se que já estão cansados e entediados, então disparam para todo o lado. Neste caso, houve um rapaz [ucraniano] que disparou para o ar. Eles ouviram, mas como estavam alcoolizados, não sabiam de onde vinham, e dispararam tiros em todas as direções", conta Anya, prima da vítima, que acabou por ser atingida. "Eles dispararam contra várias casas. Numa delas estava a nossa Anastasia. Estava com um tio e morreu imediatamente. O tio que estava com ela foi levado ao hospital, mas não sabemos mais nada dele", lamentou.

O jornal britânico relata que a família de Anastasia quis levar o corpo da menina para o cemitério, mas os militares bloquearam o acesso e não permitiram que a criança fosse enterrada no local. Sem alternativa, a família acabou por enterrar o corpo no quintal de casa.