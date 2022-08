Menina de 13 anos injetada com ecstasy a poucos metros dos pais numa festa em Espanha

JN Hoje às 11:02 Facebook

Uma jovem de 13 anos testou positivo à presença de ecstasy líquido depois de ter sentido uma picada numa perna durante uma romaria nas Astúrias, em Espanha. O número de ataques deste género tem aumentado no país e gera temores em torno de agressões sexuais.

A menor estava nas festividades do bairro de Montevil, no município espanhol de Gijón, nas Astúrias, na companhia dos pais e de amigas, quando sentiu uma picada na perna. De acordo com a imprensa espanhola, a vítima começou a sentir tonturas e sonolência e foi transportada para o hospital de Cabueñes, com a perna dormente, onde exames médicos detetaram teste positivo para ecstasy líquido. Segundo o "La Voz de Galícia", a menina está em estado estável e a família já apresentou uma queixa.

A criança estava apenas a alguns metros dos pais e junto a um grupo de homens, na casa dos 50 anos, quando sofreu o ataque, escreve o jornal espanhol "ABC". Nenhum suspeito foi ainda detido.

Este tipo de submissão química é utilizada por agressores sexuais em todo o mundo e, depois de em anos anteriores já ter sido notícia noutros países europeus, como França e Reino Unido, preocupa agora as autoridades espanholas.

Nas últimas semanas, disparou em Espanha o número de queixas de mulheres que dizem ter sido injetadas por desconhecidos, em festas ou no meio de multidões. Como noticiou o JN na quarta-feira, as autoridades do país já registaram 23 casos na Catalunha, principalmente em Lloret de Mar e Barcelona, ​​e 12 no País Basco. Os relatos das vítimas são semelhantes: estão numa festa quando sentem uma picada no braço ou na perna, ficando de seguida tontas ou sonolentas; na pele, fica a marca de uma agulha de seringa. Em nenhum destes casos já reportados se confirmou a submissão ao produto estupefaciente e a explicação pode estar na falta de profundidade da picada.