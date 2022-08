Saraivada mata criança e fere mais 50 pessoas em Espanha

JN Hoje às 11:34, atualizado às 11:56 Facebook

Uma criança de 20 meses morreu, esta quarta-feira, depois de ter sido atingida na cabeça por uma pedra de granizo em La Bisbal d'Empordà, Girona. A tempestade, que feriu mais 50 pessoas e causou danos materiais, é a mais forte registada na Catalunha nos últimos 20 anos.

A menina estava internada no Hospital Trueta de Girona e acabou por falecer esta manhã, confirmou a autarquia local. De acordo com o jornal espanhol "El País", a tempestade, a mais intensa desde 2002, feriu mais 50 pessoas.

Fontes municipais e dos serviços de saúde adiantaram que pelo menos 32 cidadãos foram atendidos nos centros de saúde de La Bisbal com hematomas e ferimentos. Há 14 pessoas internadas no hospital l Palamós e duas no Trueta.

Segundo relatam os serviços de emergência, a queda de pedras de granizo com mais de 10 centímetros de diâmetro tem causado inúmeros danos materiais em veículos e telhados.

Esta quarta-feira, a Catalunha continua em alerta laranja devido à previsão de chuva forte com possibilidade de queda de granizo.