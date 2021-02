Menina de dez anos fugiu de Marrocos para Espanha abraçada ao gato

JN Hoje às 16:28 Facebook

Uma menina de dez anos fugiu com a família de Marrocos mas não quis separar-se do seu gato e levou-o consigo, a bordo de uma embarcação com destino a Espanha.

Abraçou-o ao longo da dura viagem de 24 quilómetros e foi abraçada ao seu animal de estimação, preto e branco, com cerca de seis meses, que foi resgatada.

Ao todo, a polícia marítima de Espanha resgatou nesta operação 59 pessoas de origem magrebina que viajavam em seis embarcações e transportou-as para o porto de Motril, entre as quais sete menores e um gato.

Aparentava estar bem de saúde, mas na verdade estava desidratado, subnutrido e com diarreia, revelou o centro de resgate animal que o acolheu e onde está a recuperar, para depois poder ser devolvido à família e regressar para os braços da sua dona.