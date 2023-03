"Menina de ouro" de Silicon Valley tenta adiar prisão após dar à luz

JN Hoje às 19:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresária norte-americana Elizabeth Holmes, condenada a mais de 11 anos de prisão por fraude, deu à luz o segundo filho. A notícia foi avançada pela advogados, atualmente numa batalha judicial que visa adiar o início da sentença.

Os dois filhos da fundadora da Theranos, uma empresa de biotecnologia que prometia que ia revolucionar o diagnóstico de doenças, são dois dos laços familiares próximos citados pelos advogados de Elizabeth Holmes como razões pelas quais não representa risco de fuga e deveria permanecer livre enquanto apela da condenação. Os bebés nasceram depois de a empresária ter sido indiciada por fraude e conspiração relacionadas com o fracasso da sua empresa de biotecnologia em junho de 2018.

Holmes, atualmente com 38 anos, foi condenada por quatro acusações em janeiro de 2022, sentenciada em novembro de 2022 e terá de se apresentar na prisão em 27 de abril de 2023. A mulher permaneceu em liberdade até agora.

PUB

Em setembro, Holmes solicitou um novo julgamento, argumentando que uma importante testemunha de acusação, o ex-diretor do laboratório Theranos, Adam Rosendorff, lamentou o seu depoimento e o seu papel na condenação. O recurso também alega erros e irregularidades cometidos pela procuradoria durante o julgamento. Os advogados de Holmes argumentaram que sua sentença de prisão deveria ser adiada até que um tribunal determine se ela deve ter um novo julgamento.

Viagem para o México

No novo processo, datado de 23 de fevereiro, os advogados argumentam que Holmes "não representa risco de fuga nem perigo para a comunidade" e contestam a alegação do governo de que a empresária fez uma "tentativa de fugir do país logo após ser condenada".

Elizabeth Holmes reservou um bilhete só de ida para o México com partida em 26 de janeiro de 2022, segundo os procuradores. O bilhete foi reservada pelo sócio de Holmes, Billy Evans, "antes do veredicto e cheio de esperança" para comparecer "ao casamento de amigos íntimos no México", argumenta a defesa. Evans cancelou a viagem quando o governo se opôs e o governo não tomou nenhuma outra ação na época.

Os advogados de Holmes também refutaram a indicação do governo de que a residência numa propriedade da Califórnia com despesas mensais superiores a 13 mil dólares (cerca de 12 198 euros) pagas inteiramente por Evans provava que representava um risco de fuga. "Não há nada de inconveniente no facto de Evans pagar pelas despesas de vida dos seus filhos e parceiro", sublinhou a defesa.

A queda da "menina de ouro"

Elizabeth Holmes fundou a Theranos aos 19 anos, depois de abandonar Stanford. A startup prometia revolucionar a medicina ao permitir que centenas de exames fossem realizados com apenas uma gota de sangue.

A empresa atraiu enormes investimentos e atenção mediática, catapultando Holmes para o estrelato no mundo dos negócios e obtendo uma avaliação de nove mil milhões de dólares (cerca de 8,45 mil milhões de euros). No entanto, a Theranos entrou em colapso após uma reportagem realizada em 2015 pelo "Wall Street Journal" revelar que a sua tecnologia principal não funcionava. A empresa de Holmes não estava a utilizar a tecnologia com a qual tinha conquistado o mundo, mas sim equipamentos de outras instituições e tudo não passava de uma fraude.