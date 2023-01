Menina de três anos encontrada morta dentro de máquina de lavar roupa em Paris

JN Hoje às 16:48 Facebook

Uma menina de três anos morreu, na quinta-feira à noite, dentro de uma máquina de lavar roupa, em Paris, França. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, mas as autoridades desconfiam que a criança possa ter morrido asfixiada.

A menina foi encontrada pelo pai e pelo irmão dentro da máquina de lavar com a porta fechada, por volta das 22.30 horas, no apartamento da família em Paris. Os serviços de emergência ainda socorreram a vítima, que estava em estado crítico, mas o óbito acabou por ser declarado pouco depois das 23.30 horas de quinta-feira.

As autoridades francesas estão a investigar as circunstâncias da morte da criança, mas segundo o jornal "Le Parisien" desconfiam que possa "estar ligado à asfixia", uma vez que a menina não tinha marcas de violência no corpo. Ainda assim, só a autópsia irá revelar o que realmente aconteceu. De acordo com o pai, de 48 anos, a porta da máquina de lavar roupa estava fechada quando encontrou a menina e o aparelho também não tinha estado a trabalhar.

Os pais e os quatro irmãos da vítima estavam em casa quando a tragédia aconteceu. Depois do jantar, o pai e a mãe ficaram preocupados com a ausência da menina e começaram a procurá-la pela habitação. Foi aí que deram com a criança dentro da máquina.

A investigação, aberta pelo Ministério Público de Paris para apurar a causa da morte, deverá ser confiada à Unidade de Proteção de Menores.