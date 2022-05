Menina pendurada em janela do oitavo andar resgatada por desconhecido no Cazaquistão

JN Hoje às 20:21 Facebook

Uma menina de três anos, que estava pendurada numa janela do oitavo andar de um prédio em Nur-Sultan, Cazaquistão, foi resgatada por um homem que passava na rua em direção ao trabalho. Sabit Shontakbaev subiu a escadaria até ao sétimo piso e depois pendurou-se numa janela do edifício para salvar a criança.

#EXCLUSIVE : 1/ A man saved a girl from falling out of a window in #Kazakhstan. The child accidentally stepped onto the eaves of the balcony of the eighth floor, but could not climb back. pic.twitter.com/RBeFLdfKGJ - Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) May 11, 2022

A criança que estava sozinha em casa, empilhou almofadas e brinquedos para conseguir subir até à janela e depois não conseguiu voltar para dentro do apartamento. A mãe tinha saído para ir às compras, segundo o "The Daily Mail".

Sabit Shontakbaev estava a caminho do trabalho quando viu a menor pendurada e não hesitou a acudir. Dirigiu-se até ao sétimo andar, entrou no apartamento imediatamente abaixo e pendurou-se na janela, de modo a conseguir alcançar a criança, que já estava há cerca de 15 minutos naquela posição. A menina não ficou ferida.

O salvamento arriscado da menina valeu a Sabit Shontakbaev, de 37 anos, uma aclamação por parte do presidente da Câmara da cidade e ainda uma condecoração pelos atos de bravura e coragem. Graças aos seus atos, a família de Sabit, com quatro menores, vai poder mudar-se para a capital do Cazaquistão e viver com o pai.