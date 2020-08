Menina portuguesa morre atropelada pelo tio em França

JN Ontem às 22:39 Facebook

Uma criança portuguesa, de três anos, morreu atropelada, em França, quando o tio fazia marcha-atrás com o carro.

O acidente aconteceu às 16.15 horas (15.15 em Portugal continental) deste sábado, na casa da família, na localidade de Piennes, no nordeste de França.

Segundo o jornal "L'Est Républicain", o tio da menina, estaria ao volante quando aconteceu o acidente. O homem, de 31 anos, diz não ter visto a sobrinha atrás do carro, quando iniciou a manobra.

Os bombeiros de Piennes et d"Audun-le-Roman foram os primeiros a chegar ao local. Tiveram o apoio do Smur (INEM) de Briey, que fez as manobras de reanimação, mas em vão. O óbito seria declarado no local.

As autoridades vão questionar as testemunhas do acidente, mas, segundo o "Republicain", a família não domina o francês, o que poderá dificultar o apuramento dos factos.

Uma equipa de psicólogos do hospital Maillot de Briey foi colocada à disposição da família, que está em choque, mas que recusou a oferta.

"A proposta continua de pé. Se solicitarem ajuda, a autarquia providencia o transporte", disse o presidente da câmara de Maillot de Briey, Matthieu Calvo, citado pelo mesmo jornal.

Segundo o "Republicain", foi colocada uma equipa de psicólogos no quartel de Piennes e d"Audun-le-Roman que acorreram ao local do sinistro.