Menina que desapareceu há seis anos encontrada após ser vista em série da Netflix

A norte-americana Kayla Unbehaun, raptada pela mãe quando tinha nove anos, foi agora encontrada na Carolina do Norte, no sudoeste dos EUA, este sábado, graças a uma série da Netflix. Agora com 15 anos, a jovem está em segurança com o pai.

Seis anos depois, as autoridades norte-americanas encontraram Kayla Unbehaun, criança sequestrada pela mãe durante uma suposta viagem de acampamento.

A jovem foi identificada numa loja em Asheville, por uma pessoa que a reconheceu como a criança visada num dos episódios da série "Unsolved Mysteries", da Netflix, sobre sequestros baseados em factos verídicos. A pessoa que encontrou Kayla avisou de imediato um funcionário da loja e este chamou a polícia.

A mãe da criança, Heather Unbehaun, foi detida no sábado, tendo ficado sujeita ao pagamento de uma caução de 250 mil dólares (cerca de 231 mil euros) para ser libertada, que terá prestado. Vai ser presente a tribunal no dia 11 de julho.

Ryan Iserka, pai de Kayla, ganhou a guarda total da filha em 2017, com a permissão de visitas limitadas pela mãe. Nesse ano, a criança foi levada pela progenitora sob pretexto de uma suposta viagem de acampamento. O homem deu então o alerta às autoridades e foi emitido um alerta de rapto com mandado de captura para a mãe da criança a 28 de julho, mas o paradeiro da criança permaneceu um mistério todos estes anos.

O pai de Kayla afirmou estar muito feliz pela filha estar agora "em segurança" e em casa, em declarações à CNN Internacional, agradecendo ainda ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos. "Quero também agradecer a todos os seguidores da página do Facebook Bring Kayla Home , que ajudaram a manter a história viva e foram fundamentais para divulgar a causa", acrescentou.

Ryan pede ainda "privacidade" enquanto conhece novamente a filha e aproveitam os dois "o novo começo".