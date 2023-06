Menina revela abuso sexual do pai em mensagem secreta no diário

D.J. Hoje às 15:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina de nove anos escreveu no diário, com uma caneta de tinta invisível e que só podia ser vista com uma luz específica, que o pai tinha abusado dela. O crime aconteceu em Vespasiano, no estado de Minas Gerais, Brasil, e o pai já foi detido.

No dia 9 de maio, a menina recebeu como prenda de aniversário um diário. Foi através do caderno que a criança de Vespasiano, estado de Minas Gerais, revelou à mãe que tinha sido abusado pelo progenitor: "o pai fez sexo comigo". A mensagem foi escrita na página intitulada "alguns segredos meus", com uma caneta de tinta invisível, e só podia ser lida com uma luz específica.

De acordo com o G1, dois dias depois de completar nove anos, a menina contou à mãe que tinha escrito um segredo "muito grande" no diário e que ninguém poderia saber. Foi nesse momento que a mulher descobriu os abusos.

PUB

"A mãe questionou a filha, e a filha relatou que, há cerca de um ano, o pai abusava sexualmente dela. Passava o órgão genital dele no corpo dela, beijava as partes íntimas e a boca dela e ainda mostrava vídeos pornográficos para a menor", revelou a delegada da Polícia Civil, Nicole Perim Martins, ao portal brasileiro. A vítima contou ainda à mãe que chegou a pedir ao pai para parar, mas ele nunca acudiu aos pedidos da filha.

O suspeito, de 33 anos, foi detido na segunda-feira e confirmou que os abusos aconteciam há aproximadamente um ano.

De acordo com Nicole Perim Martins, o pai e a mãe estão separados e a criança visitava o homem de 15 em 15 dias. O suspeito, que tem problemas com o álcool e drogas, vivia com a mãe e os abusos aconteciam enquanto ela dormia ou quando estava fora de casa.