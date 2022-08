Menina sequestrada consegue fugir e voltar para a família nove anos depois

Pooja Gaud tinha sete anos quando, em janeiro de 2013, foi dada como desaparecida em Mumbai, na Índia, à porta da escola. Nove anos depois, a menina reencontrou a família ao conseguir fugir da casa onde estava sequestrada, com a ajuda de uma babysitter.

O dia 22 de janeiro de 2013 tinha tudo para ser mais um dia normal na vida de uma criança de sete anos, mas acabou por se tornar num pesadelo. Pooja Gaud estava com o irmão mais velho à porta da escola quando tiveram uma pequena discussão e o rapaz, que já estava atrasado para as aulas, entrou e deixou a menina à porta do estabelecimento de ensino na capital do estado de Maharashtra. Pouco depois, um casal aproximou-se e prometeu oferecer um gelado a Pooja e foi assim que atraíram a menina até ao carro para a sequestrarem. Primeiro, foi levada para Goa e depois para Karnataka, estados no oeste e sul da Índia, respetivamente. Na viagem, o casal ameaçou bater na criança se ela chorasse ou desse nas vistas.

Nos primeiros tempos, Pooja ainda frequentou a escola mas tudo mudou depois do casal ter um filho. Mudaram-se para Mumbai, onde Gaud vivia com a família antes do sequestro, e a menina foi retirada do ensino e passou a ser escrava dos raptores e do filho. "Eles batiam-me com um cinto, davam-me pontapés e socos. Uma vez eles bateram-me com um rolo de massa com tanta força que as minhas costas começaram a sangrar. Também fui obrigada a fazer tarefas domésticas e trabalhar de 12 a 24 horas seguidas", contou Pooja, agora com 16 anos, à BBC.

Nove anos depois, Pooja, que não tinha telemóvel, estava sempre a ser vigiada e nunca tinha dinheiro nem para fazer uma chamada, aproveitou que os sequestradores estavam a dormir para lhes tirar o telemóvel e procurar pelo próprio nome no Youtube. Depressa viu reportagens sobre o desaparecimento e cartazes com contactos telefónicos. Em choque e com medo, a menina ficou disposta a fugir mas levou mais sete meses até ter coragem de pedir ajuda a Pramila Devendra, uma empregada doméstica que trabalhava na casa para onde Pooja tinha sido levada e que também era babysitter do filho do casal que a sequestrou.

Pramila concordou prontamente a ajudá-la e acabou por ligar para um dos números do cartaz. Atendeu um vizinho da mãe de Pooja, que pôs mãe e filha em contacto. As duas falaram por videochamada e depois marcaram um encontro. "Todas as minhas dúvidas acabaram ali. Eu sabia que havia encontrado minha filha, principalmente depois de ver a marca de nascença da menina", disse a mãe, Poonam Gaud.

Pouco tempo depois do encontro, Pooja, juntamente com Pramila, foram à polícia fazer queixa. "Contei-lhes tudo. Até contei onde moravam meus sequestradores". Sabe-se agora que os responsáveis pelo rapto são Harry e Soni D'Souza, que justificaram o rapto com o facto de, até à época, não terem conseguido ser pais. O homem já foi detido, acusado sequestro, ameaças, violência física e desrespeito pelas leis de trabalho infantil, mas as autoridades não explicaram ainda as razões de terem deixado a mulher em liberdade.

Assim, a 4 de agosto, aconteceu o tão desejado reencontro com toda a família. Ou infelizmente quase toda, já que o pai de Pooja morreu poucos meses antes, vítima de cancro. "Tinha perdido a esperança de encontrar a minha filha mas, felizmente, Deus ajudou-me. Não podia estar mais feliz", vincou Poonam. A mãe, que vende comida numa estação ferroviária para se sustentar a si e aos três filhos, não esconde que os dias não são fáceis mas que tudo muda quando olha para Pooja, que já garantiu que pretende ajudar a mãe e estudar. "Se eu não trabalhar um dia não temos dinheiro para comida no dia seguinte. É preciso muita força mas tudo muda quando olho para a minha menina, que felizmente já apareceu", concluiu.