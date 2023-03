Meninas alemãs de 12 e 13 anos mataram colega à facada

JN/Agências Hoje às 15:27 Facebook

Duas meninas alemãs de 12 e 13 anos confessaram ter esfaqueado até a morte uma outra, de 12 anos, no fim de semana, num caso que deixou a Alemanha em choque.

A vítima, Luise, foi dada como desaparecida no sábado, quando não voltou para casa, perto da cidade de Freudenberg, na Renânia do Norte-Vestfália. O corpo foi encontrado no dia seguinte numa zona de floresta, não muito longe de casa.

"A menina morreu em consequência de vários ferimentos de faca e perda de sangue", revelou o procurador de Koblenz, Mario Mannweiler, em conferência de imprensa. Duas meninas, de 12 e 13 anos, confessaram serem as autoras do homicídio, acrescentou o chefe da polícia de Koblenz, Florian Locker.

As duas menores "deram informações sobre o caso e finalmente confessaram o crime", disse Locker.

As duas meninas e Luise conheciam-se, mas as autoridades foram parcas em mais detalhes sobre as suspeitas, que, por serem menores de 14 anos, não são responsáveis criminalmente pelos seus atos na Alemanha. Os investigadores ainda não encontraram a arma do crime, disse Mannweiler.

Na noite de sábado, Luise teve que voltar a pé da casa de uma amiga. Como não chegou, os pais ligaram para a polícia, três horas depois do desaparecimento.