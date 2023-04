Menino de 11 anos terá matado colega com 10 anos na Alemanha

JN/Agências Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um menino de 11 anos é suspeito de ter matado uma menina de 10 anos, na última semana, num lar para crianças na Alemanha.

A rapariga foi encontrada morta no quarto, numa instituição de assistência social para crianças e jovens, em Wunsiedel, na região alemã da Baviera, na terça-feira. As provas recolhidas no local do crime "indicam o envolvimento de um rapaz de 11 anos" que vive no mesmo estabelecimento, disseram a polícia local e os procuradores numa declaração conjunta.

"Uma vez que o rapaz de 11 anos de idade está abaixo da idade de responsabilidade criminal, foi colocado numa instalação segura como medida preventiva".

PUB

O caso surge com a Alemanha ainda a recuperar do choque do homicídio de Luise, de 12 anos, que foi encontrada morta na cidade ocidental de Freudenberg no mês passado, depois de ter sofrido múltiplas facadas. Duas jovens, de 12 e 13 anos, confessaram o homicídio.

A polícia e os procuradores recusaram-se a dar mais pormenores sobre o caso Wunsiedel, mas disseram que o rapaz ainda não tinha sido interrogado.

O ministro regional do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, elogiou os investigadores por terem identificado um suspeito "num período de tempo relativamente curto. O importante agora é esclarecer as circunstâncias exatas desta tragédia".

O centro de assistência social para crianças e jovens da pequena cidade de Wunsiedel, lar de cerca de 90 crianças e adolescentes, disse estar "profundamente chocado" com a morte da rapariga. "Os nossos pensamentos e orações estão com os pais, a família, os nossos filhos e os nossos colegas", disse ele numa declaração.

No seu website, o instituto descreve-se a si próprio como apoiando "os jovens e as famílias que precisam de ajuda na sua educação".