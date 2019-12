Menino de cinco anos convida colegas de turma a assistir à sua adoção

Hoje às 15:50 Facebook

Um menino de cinco anos convidou toda a turma do jardim-de-infância para assistir à sua adoção legal, no estado norte-americano do Michigan.

Segundo a BBC, a criança, identificada como Michael, juntou-se formalmente à nova família no tribunal do condado de Kent, na quinta-feira. A página de Facebook daquele condado partilhou uma fotografia do menino sentado na cadeira de tribunal, ao lado dos pais adotivos e com os colegas atrás a assistir, com corações de papel. Em menos de 24 horas, a imagem já tinha mais de 100 mil partilhas.

Durante a audiência, cada uma das crianças se apresentou e explicou por que tinha ido acompanhar o colega. "Michael é o meu melhor amigo", disse um menino chamado Steven. "O meu nome é Lily e adoro o Michael", afirmou uma menina à juíza.

Também a professora falou na cerimónia: "Começamos o ano letivo em família. Família não precisa ser de sangue, porque família é apoio e amor". O grupo de colegas, professores e pais aplaudiram quando Michael e os pais bateram com o martelo do juiz, concluindo o processo de adoção.

Quinta-feira foi o dia de adoção anual do tribunal do condado de Kent e 37 crianças foram "acolhidas com amor e de forma oficial pelas famílias", escreveu aquele condado no Facebook.

"Às vezes, as jornadas são muito longas. São um milagre e uma mudança para as crianças e as famílias, e é incrível o apoio da comunidade - como se pode ver hoje [quinta-feira] na audiência de adoção de Michael", disse a juíza Patricia Gardner.

"Toda a turma e a escola do jardim-de-infância está aqui para dizer 'adoramos-te' e 'apoiamos-te' e 'estaremos aqui não apenas hoje, mas em todos os anos no futuro'", concluiu.

Já fora do tribunal, Michael falou a uma televisão local e afirmou: "Amo o meu pai!".